مصرع طفل إثر دهسه بعربة كارو أثناء عودته من الحضانة بالوراق





كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة الوارق بالجيزة حادث مأسوى، حيث دهست عربة كارو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء عودته من الحضانة مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على قائد الكارو، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عودة الطفل من الحضانة بصحبة شقيقته دهسته عربة كارو مما أسفر عن مفارقته الحياة، وفر قائد العربة هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.