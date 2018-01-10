video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل إثر دهسه بعربة كارو أثناء عودته من الحضانة بالوراق

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:56 م
مصرع طفل إثر دهسه بعربة كارو أثناء عودته من الحضانة بالوراق عربة كارو - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

شهدت منطقة الوارق بالجيزة حادث مأسوى، حيث دهست عربة كارو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء عودته من الحضانة مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على قائد الكارو، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عودة الطفل من الحضانة بصحبة شقيقته دهسته عربة كارو مما أسفر عن مفارقته الحياة، وفر قائد العربة هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل دهسه لودر أثناء لهوه أمام منزله بمركز المنزلة فى الدقهلية

اخبار الحوادث

مصرع طفل

عربة كارد

الوراق



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة