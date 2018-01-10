مصرع ربة منزل بعد سقوطها من سطح منزلها بالوادى الجديد

مصرع ربة منزل بعد سقوطها من سطح منزلها بالوادى الجديدالأربعاء، 10 يناير 2018 10:09 م
سقوط من سطح منزل
الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الأربعاء متأثرة بإصابتها بعد سقوطها من فوق سطح منزلها بعد أن أصيبت بدوار لكونها حامل فى الشهر السادس وتم على الفور نقلها إلى مستشفى الخارجة العام لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بدفن الجثة وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض وملابسات الواقعة.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة من مستشفى الخارجة العام يفيد بوصول ربة منزل تدعى أمل شوقي أحمد 27 سنة مقيمة بحى السبط بمدينة الخارجة مصابة بكسر في العمود الفقري والحوض ونزيف داخلي حاد ولفظت أنفاسها عقب وصولها المستشفى مباشرة نتيجة سقوطها من أعلى، وتبين أنها حامل في الشهر السادس وتم التصريح بدفن الجثة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
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