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مصرع جواهرجى فى حادث إطلاق نار على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:01 ص
مصرع جواهرجى فى حادث إطلاق نار على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف جثة - أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
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لقى جواهرجى مصرعه، منذ قليل، فى حادث إطلاق نار على الطريق الزراعى بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف .

 

واستقبل مستشفى ببا المركزى جنوب محافظة بنى سويف " عدلى.ى.ر"، 45 سنة صاحب محل مجوهرات ذهبية ومقيم مدينة ببا، جثة هامدة إثر إصابتة بطلق نارى، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

 

وانتقلت قوة من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف ووحدة مباحث مركز شرطة ببا إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا للوقوف على تداعيات الحادث.


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