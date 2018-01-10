مستشار للعدل الأوروبية: يتعين إعلان بطلان اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبى والمغرب

مستشار للعدل الأوروبية: يتعين إعلان بطلان اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبى والمغربالأربعاء، 10 يناير 2018 12:33 م
الاتحاد الأوروبى
رويترز
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قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية أكبر هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إنه يتعين إعلان بطلان اتفاق مصايد السمك بالاتحاد مع المغرب لأنه يشمل منطقة الصحراء الغربية التى تشهد نزاعا.
وتوصل الاتحاد الأوروبى والمغرب إلى اتفاق شراكة فى 1996 واتفاق شراكة فى قطاع المصايد فى 2006، وهما اتفاقان أثير جدل بشأنهما فى بريطانيا.
وقال المحامى العام ملكيور واتيلير "استغلال المصايد بالاتحاد الأوروبى للمياه المجاورة للصحراء الغربية الذى بدأ ويُنفذ بموجب الاتفاقين محل النزاع لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير مصيره".
وعادة ما تعمل المحكمة برأى المحامى العام لكنها ليست ملزمة بذلك.
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