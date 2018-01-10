video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستشار للعدل الأوروبية: يتعين إعلان بطلان اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبى والمغرب

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:33 م
مستشار للعدل الأوروبية: يتعين إعلان بطلان اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبى والمغرب الاتحاد الأوروبى


رويترز
إضافة تعليق

قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية أكبر هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إنه يتعين إعلان بطلان اتفاق مصايد السمك بالاتحاد مع المغرب لأنه يشمل منطقة الصحراء الغربية التى تشهد نزاعا.

وتوصل الاتحاد الأوروبى والمغرب إلى اتفاق شراكة فى 1996 واتفاق شراكة فى قطاع المصايد فى 2006، وهما اتفاقان أثير جدل بشأنهما فى بريطانيا.

وقال المحامى العام ملكيور واتيلير "استغلال المصايد بالاتحاد الأوروبى للمياه المجاورة للصحراء الغربية الذى بدأ ويُنفذ بموجب الاتفاقين محل النزاع لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير مصيره".

وعادة ما تعمل المحكمة برأى المحامى العام لكنها ليست ملزمة بذلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد مصرف كتشنر ومصنع تدوير القمامة بالمحلة

استطلاع: انقسام فى بريطانيا حول مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى يوسع عقوباته ضد كوريا الشمالية

الاتحاد الاوروبى يطالب بـ"انفتاح صينى أكبر" على الاستثمارات الأجنبية

حى المال بلندن يعلن تفائله حيال التوصل لاتفاق انتقالى مع الاتحاد الأوروبى

نائب أوروبى: كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لا يفهم أسباب بريكست

الاتحاد الأوروبى

أخبار العالم اليوم

بريطانيا

المغرب



لا تفوتك
الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

صور.. انطلاق 14 رحلة بالون تقل 280 سائحا فى سماء مدينة الأقصر

صور.. انطلاق 14 رحلة بالون تقل 280 سائحا فى سماء مدينة الأقصر

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

تسجيلات السفير الأمريكى فى هولندا تكشف علاقة أوباما بالإخوان.. هوكسترا: مساعدة كلينتون وعائلتها كانوا على علاقة "فاضحة" بالجماعة.. باراك وفر ملاذات آمنة للإرهابيين.. وسياسات هيلارى خلقت ترسانة أسلحة لهم

تسجيلات السفير الأمريكى فى هولندا تكشف علاقة أوباما بالإخوان.. هوكسترا: مساعدة كلينتون وعائلتها كانوا على علاقة "فاضحة" بالجماعة.. باراك وفر ملاذات آمنة للإرهابيين.. وسياسات هيلارى خلقت ترسانة أسلحة لهم

إيهاب جلال يرفض رحيل معروف يوسف عن الزمالك

إيهاب جلال يرفض رحيل معروف يوسف عن الزمالك

لو ولادك فوق راس بعض.. 5 حلول سهلة هتساعدك تقضى على المشاكل بينهم

لو ولادك فوق راس بعض.. 5 حلول سهلة هتساعدك تقضى على المشاكل بينهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة