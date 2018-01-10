مسئول ليبى يبحث مع رئيس وزراء مالطا الاستفادة من الاستثمارات الليبية بالخارج





كتب - أحمد جمعة

استقبل رئيس الحكومة المالطية جوزيف ماسكات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، الثلاثاء الماضى، وعرض الأخير خطة المؤسسة الليبية فى الدخول باستثمارات قطاع الخدمات الصحية والمستشفيات، والاستثمار العقارى فى مالطا.

وأكد الدكتور على محمود، أن الاستثمار فى الدول المحيطة والقريبة من ليبيا يمكن للمواطن الليبى الاستفادة من منافع الاستثمارات الليبية فى الخارج على حد قوله.

وأوضح أن هذه الخطوات ستكون بالتوازى مع مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار فى استكمال مشروعات خدمية تمس المواطن بداخل ليبيا، مؤكدا فى ذات السياق أن أحد أسباب مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار فى استكمال فندق لايكو تونس، حيث سيحقق عائد ربحى من جهة، ومن جهة أخرى سيستوعب جزء من الانفاق العام الملحوظ فى الفترة الأخيرة فى نفقات السفر والمبيت القادمة من ليبيا إلى تونس.

من جهته أكد جوزيف ماسكات رئيس الحكومة المالطية، على أنه سيتم منح تأشيرات مالطية خاصة للمواطنين الليبيين لغرض العلاج بمالطا، مؤكدا على أن حكومته ستسهل الاجراءات الخاصة بالمرضى الليبيين.