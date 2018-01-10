video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول ليبى يبحث مع رئيس وزراء مالطا الاستفادة من الاستثمارات الليبية بالخارج

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:10 ص
مسئول ليبى يبحث مع رئيس وزراء مالطا الاستفادة من الاستثمارات الليبية بالخارج رئيس وزراء مالطا ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

استقبل رئيس الحكومة المالطية جوزيف ماسكات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، الثلاثاء الماضى، وعرض الأخير خطة المؤسسة الليبية فى الدخول باستثمارات قطاع الخدمات الصحية والمستشفيات، والاستثمار العقارى فى مالطا.

 

وأكد الدكتور على محمود، أن الاستثمار فى الدول المحيطة والقريبة من ليبيا يمكن للمواطن الليبى الاستفادة من منافع الاستثمارات الليبية فى الخارج على حد قوله.

 

وأوضح أن هذه الخطوات ستكون بالتوازى مع مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار فى استكمال مشروعات خدمية تمس المواطن بداخل ليبيا، مؤكدا فى ذات السياق أن أحد أسباب مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار فى استكمال فندق لايكو تونس، حيث سيحقق عائد ربحى من جهة، ومن جهة أخرى سيستوعب جزء من الانفاق العام الملحوظ فى الفترة الأخيرة فى نفقات السفر والمبيت القادمة من ليبيا إلى تونس.

 

من جهته أكد جوزيف ماسكات رئيس الحكومة المالطية، على أنه سيتم منح تأشيرات مالطية خاصة للمواطنين الليبيين لغرض العلاج بمالطا، مؤكدا على أن حكومته ستسهل الاجراءات الخاصة بالمرضى الليبيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر ليبى ينفى لـ"اليوم السابع" اقتحام مسلحين لمقر المؤسسة الليبية للاستثمار

المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لإدارة أصولها المجمدة

ليبيا

اخبار ليبيا

الاستثمار فى ليبيا

رئيس وزراء مالطا

اخر اخبار ليبيا

المواطن الليبى



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة