مسؤول نفطي: شل تبيع حصتها فى حقل نفطى عراقى إلى إيتوتشو اليابانية

مسؤول نفطي: شل تبيع حصتها فى حقل نفطى عراقى إلى إيتوتشو اليابانيةالأربعاء، 10 يناير 2018 05:09 م
النفط
رويترز
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قال مسؤول نفطى عراقى بارز اليوم الأربعاء إن العراق وافق على أن تبيع رويال داتش شل حصتها البالغة 20 % فى حقل غرب القرنة 1 النفطى العراقى إلى إيتوتشو اليابانية.
ويأتى الاتفاق بينما وافقت الشركة الانجليزية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطى، وهو أحد أكبر الحقول فى العراق العضو بمنظمة أوبك، وتسليم تشغيله إلى شركة نفط البصرة المملوكة للدولة بحلول نهاية يونيو 2018 .
فيما قالت وزارة النفط العراقية فى بيان اليوم الأربعاء إن العراق سيطلب من شركات النفط الأجنبية العاملة فى البلاد بناء المنازل للموظفين العراقيين فى مشاريعها.
وقال البيان إن وزير النفط جبار اللعيبى "أصدر تعميما يلزم الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ببناء المجمعات السكنية العصرية وتوفير الخدمات الأساسية للعاملين".
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