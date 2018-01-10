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مدير أمن دمياط: لا تستر على أى تجاوز أو فساد من رجال الشرطة

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:00 ص
مدير أمن دمياط: لا تستر على أى تجاوز أو فساد من رجال الشرطة مديرية أمن دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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أكد اللواء مجدى أبو العز، مدير أمن دمياط، أنه لا تستر على أى تجاوز أو فساد من رجال الشرطة وخاصة وأن أعداءنا يتربصون لأخطاء الشرطة، مشيرا إلى أنه كاد يوقف أمينى شرطة بسبب تأمينات الكنائس خلال الأيام الماضية، قائلا: "إن أمن المواطنين خط أحمر والشغل مفيهوش هزار".

 

وأضاف مدير أمن دمياط، خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين، قائلا: "انتوا أعيننا فى الشارع وعشمنا التحقق من المعلومات السلبية قبل نشرها"، وتابع مازحا: "مش عاوزك تلمعنى عاوزك تقولى على الأخطاء حتى أعالجها".

 

وأكد أبو العز أنه يولى ملف حُسن معاملة المواطنين اهتماما خاصا، فالمواطن هو شريك فى عملية الأمن وعنصر هام، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين المجرم والمواطن المخالف مشددا أنه من النوع الذى يرد على الهاتف ولا يحب التجاهل ومفيش حاجة اسمها لا أعرف.

 

وعن استعدادت مديرية أمن دمياط ليوم 25 يناير قال سيكون هناك استنفار أمنى على أعلى مستوى وسيتم تقسيم المحافظة إلى قطاعات سأقوم بالإشراف عليها بنفسى؛ كما وجه مدير الأمن بالتنبيه على إدارة المرور بمنع استخدام آلات التنبيه الخاصة بالشرطة "السرينة " بالدراجات النارية والسيارات والتكاتك.

 

وأكد أبو العز أنه وجه تعليماته لأفراج الكمائن بعدم توقيف أن حالات محكوم عليها وخاصة عند وجود تشابه فى الاسماء رافضا وقف تنفيذ احكام النفقة قائلا لن اتنازل عن تنفيذ أحكام النفقة لأنها مشكلة اجتماعية خطيرة.

 

 وعن انتشار الكلاب الضالة بسبب توقف مكافحتها بالخرطوش قال أنه سيتم بحث الامر مع مديرية الطب البيطرى. ووعد أبو العز بتنشيط مهمام المصنفات الفنية على محلات خدمات المحمول بسوق الحرامية بميدان سرور وتكثيف التواجد الأمنى لمنع ظاهرة التحرش والسرقات وسرقة حقائب السيدات.


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