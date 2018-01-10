محامى رئيس أمريكا يقاضى موقع باز فيد بسبب نشر ملف عن صلة ترامب بروسيا





كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن مايكل كوهين، المحامى الشخصى للرئيس دونالد ترامب، أقام دعوى تشهير ضد موقع "باز فيد نيوز" لنشر ملف يحتوى معلومات عن صلات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بروسيا، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبرج".

وأشارت الوكالة إلى أنه فى حين أن الكثير مما ورد فى هذا الملف لم يتم التحقق من صحته، إلا أنه أصبح جزءا رئيسيا فى التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر والعديد من لجان الكونجرس حول ما إذا كانت حملة ترامب قد تواطأت مع روسيا خلال انتخابات الرئاسة فى عام 2016.

وتضمن الملف حديث عن كوهين بشكل كبير، وأشار إليه كشخص ساعد فى تسهيل التواصل بين الكرملين وحملة ترامب. وزعم الملف على نحو الخصوص أن كوهين سافر إلى براج فى أغسطس 2016 للقاء مسئولين روس. وقد رفض محامى ترامب بشدة هذه المزاعم.

وقال محامى كوهين ستيفين ريان، فى خطاب أرسله إلى لجنة استخبارات مجلس النواب فى أغسطس الماضى، إنهم لم يكتشفوا وثيقة واحدة تؤكد بأى حال من الأحوال إدعاءات الملف بشأن كوهين، ولا نعتقد أن هناك أى وثيقة من هذا القبيل".

وفى حين أنه رفض المزاعم الموجهة ضده، فأن كوهين لم يتطرق إلى المزاعم ضد موكله الرئيس الأمريكى. وكانت نتائح الملف التى جمعها عميل الاستخبارات البريطانية السابق كريستوفر ستيل باسم شركة "فيوجن جى بى إس" الأمريكية، قد تم تمريرها إلى الإف بى أى ثم إلى الرئيس باراك أوباما وترامب قبل فترة قصيرة من تنصيبه. وحصل موقع بازفيد على نسخة من الملف واختار نشرها.