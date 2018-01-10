محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يفتتحان بيت "الأم يوليطة" لليتيمات بطهطا





سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة سوهاج والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو أبوسلحى من الأمن الوطنى منذ قليل بيت الأم يوليطة لرعاية البنات الأيتام بمدينة طهطا بمناسبة اليوبيل الفضى للبيت.

كان في إستقبال المحافظ ومرافقيه الأنبا أسعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما وعدد من الأباء من بينهم الأب إبرام الأنطونى والقمص بيشوى ديسقورس وكيل قطاع جهينة، والقمص اليشع نصرى وكيل قطاع طهطا، والقمص يوئيل زاخر وكيل العلاقات العامة والأمن والقمص فيلو باتير زاخر وكيل الخدمات الاجتماعية والأب ميساك رزق المنسق الإعلامى.

ويتكون بيت الأم يوليطة من 5 طوابق على مساحة 380 مترا ويقبل الفتيات من عمر عامين حتى 6 سنوات ممن تنطبق عليهن الشروط.































