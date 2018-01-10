محافظ دمياط يقرر حل أحد الجمعيات الأهلية بكفر الغاب لعدم ممارستها للأنشطة





دمياط-معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، حل أحد الجمعيات الأهلية بكفر الغاب، وذلك لعدم وجود مقر للجمعية وعدم ممارستها للأنشطة التي أنشأت من أجلها، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة للتصفية وذلك لإتمام تصفية الجمعية خلال شهر واحد من صدور القرار .

من ناحية أخرى قرر محافظ دمياط رفع الغلق الإداري عن عيادة نساء وتوليد بالزرقا وذلك لإزالة المخالفات سبب الغلق .حيث كانت مديرية الصحة إدارة العلاج الحر قد تقدمت بطلب استصدار قرار لرفع الغلق الإداري عن العيادة المذكورة لقيامها بإزالة المخالفات سبب الغلق.

كما قام اليوم، محافظ دمياط، بالإشراف على إجراء القرعة العلنية، لاختيار 9 شباب من بين 75 متقدم لتخصيص 9 سيارات ربع نقل، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، لدعم مشروعات الشباب بالمحافظة وذلك بمقدم 25% وبفائدة 5% وبالتقسيط على 6 سنوات،وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين وتطبيق الشروط الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق تحيا مصر.

وكان محافظ دمياط، قد التقى أمس وائل العاصى، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط لبحث آليات تطبيق القرعة.

كما أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 7 من العاملين بالإدارة الصحية بكفر سعد لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن

وكانت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة قد قامت بالمرور على الإدارة الصحية بكفر سعد للوقوف على الانضباط الإداري بها تبين غياب 2 من العاملين بالإدارة دون إذن وانصراف 5 دون وجود خطوط سيرأوأذونات لهم،وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار تحقيق الانضباط الإداري بالمستشفيات والوحدات الصحية.