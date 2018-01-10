محافظ دمياط: إتاحة 14.750 مليون جنيه لدعم مشروعات النفع العام بالمحافظة

محافظ دمياط: إتاحة 14.750 مليون جنيه لدعم مشروعات النفع العام بالمحافظةالأربعاء، 10 يناير 2018 12:04 ص
محافظ دمياط
دمياط-معتز الشربينى
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال اجتماعه مع وائل العاصى مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، عن إتاحة مبلغ 14 مليونا و750 ألف جنيه مقدمة من الجهاز وذلك لدعم المشروعات ذات النفع العام ودعم المشروعات القائمة بالمحافظة (الرصف ومياه الشرب والصرف الصحى).
وأضاف المحافظ فى بيان أن نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعى سابقا) قد وعدت بتدبير المبلغ خلال النصف الثانى من العام الحالى.
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