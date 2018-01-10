محافظ القاهرة: النقل العام اهتمت بالطبقة الشعبية فقط ما زاد من ازدحام العاصمة

حضر منذ قليل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة​، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، للمشاركة فى افتتاح تشغيل الأتوبيس الذكى الذى تشغله شركة مواصلات مصر بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة.

ويشارك فى حفل الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية لمحافظة القاهرة ورئيس هيئة النقل ومسئولى جهاز النقل بالقاهرة، وعلاء فهمى وزير النقل السابق، ورجال الأعمال والمستثمريين الإماراتيين المشغلين للشركة.

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن منظومة النقل العام فى العاصمة استهدفت الطبقة الشعبية ذات الدخل المنخفض، ولم تستهدف الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة وهو ما أدى لزيادة الإذدحام فى شوارعها بسبب كثرة استخدام السيارات الخاصة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن خطوط هيئة النقل العام ببالقاهرة تنقل يوميا ما يقرب من مليونى ونصف المليون راكب، وان خطوط النقل الجماعى بالكامل "مترو وهيئة نقل وسيرفيس" تنقل ما يقرب من ٦ مليون راكب يوميا، وهو ما جعلنا نفكر فى تخفيف الازدحام فى شوارع العاصمة والتفكير خارج الصندوق.

وأكد المحاف أن المحافظة ستقدم كل الدعم لشركات النقل المتميز ، وستعمل لانجاح شركة مواصلات مصر المشغلة للاتوبيس الذكى، والشركات المماثلة لتقديم خدمة مميزة للمواطن وجذب اصحاب السيارات الخاصة على استخدام النقل الجماعى.