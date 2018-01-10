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محافظ الفيوم يشهد وقائع القرعة العلنية لتسليم 18 سيارة ربع نقل للشباب

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:14 م
محافظ الفيوم يشهد وقائع القرعة العلنية لتسليم 18 سيارة ربع نقل للشباب الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم


الفيوم - رباب الجالي
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شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وقائع القرعة العلنية لتسليم 18 سيارة ربع نقل حمولة 1,5 طن للشباب، التى تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،لتمكين الشباب بالعمل فى المشروعات الصغيرة.

حضر مراسم إجراء القرعة التى أجريت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والمتقدمين من المواطنين لدخول القرعة.

أشار محافظ الفيوم أن إجراءات القرعة تأتى فى إطار من الشفافية والعدالة وبعد فحص دقيق لمستندات المتقدمين لدخول القرعة، بما يتوافق، والشروط التى وضعها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر، حيث تقدم للاستفسار عن المشروع 184 مواطن، وقام باستيفاء المستندات المطلوبة 100 مواطن منهم لدخول القرعة، مضيفاً إنه سيتم عمل تحليل مخدرات واستبيان ائتمانى بعد ذلك، ومن يتم استبعاده سيعوض من 15 مواطن احتياطى حال عدم انطباق الشروط عليه.

وأضاف المحافظ، بأن تسليم السيارات للشباب يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين الشباب للعمل فى المشروعات الصغيرة، حيث تقدم هذه السيارات بفائدة ميسرة وفترات سماح تصل إلى 6 سنوات، لافتاً إلى أن تلك الفاعلية تأتى بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع محافظة الفيوم، من أجل فتح مجالات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، للارتقاء بمستوى المعيشة لهم ولاسرهم.

وأكد على ضرورة الالتزام بقواعد المرورو وإجراءات التراخيص، مؤكداً على مسئولى الصندوق الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير مشروعات صغيرة تناسب قدراتهم.

وفى نهاية الفعاليات أشاد محافظ الفيوم، بالجهد المبذول من قبل صندوق تحيا مصر، وفرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وكذا القائمين على تنظيم الفاعلية.

 


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