video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الدولة: عدم جواز ضم مدة المحاماة لأعضاء الإدارة القانونية بالأعلى للآثار

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:41 م
مجلس الدولة: عدم جواز ضم مدة المحاماة لأعضاء الإدارة القانونية بالأعلى للآثار مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

 
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
 
عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية  بالمجلس الأعلى للآثار فى ضم مدة المحاماة، على أساس أن المجلس  هيئة عامة طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية  رقم (82) لسنة 1994 بإنشائة، وأن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء  الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة  والوحدات التابعة لها وضمانًا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيمًا قانونيًّا  خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون  مقيدًا بجدول  المحامين  المشتغلين، وقرر حسابها ضمن  المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

21 فبراير.. الحكم فى دعاوى "المحامين" المطالبة بإلغاء ضوابط قيد 2018

مجلس الدولة

الفتوى والتشريع

اخبارالحوادث

المحاماه



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة