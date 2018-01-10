متظاهرون يقتحمون أحد المتاجر بتونس خلال احتجاجات مناهضة للحكومة

متظاهرون يقتحمون أحد المتاجر بتونس خلال احتجاجات مناهضة للحكومةالأربعاء، 10 يناير 2018 12:02 ص
احتجاجات تونس
رويترز
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قال شاهد إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء على متظاهرين فى العاصمة اقتحموا متجرا لكارفور خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقال سكان إن الشرطة اشتبكت أيضا مع محتجين فى منطقتين بتونس مع استمرار الاحتجاجات على إجراءات التقشف.
واندلعت الاحتجاجات فى ما لا يقل عن 12 مدينة تونسية منها سوسة والحمامات بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة فى محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.
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