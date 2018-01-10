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مباشر: انخفاض التضخم يذكر البنك المركزى بخفض الفائدة

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:06 م
مباشر: انخفاض التضخم يذكر البنك المركزى بخفض الفائدة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب هانى الحوتى
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قالت شركة مباشر العالمية، إن انخفاض معدلات التضخم يعد بمثابة "تذكرة" على أجندة البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة قريبا خلال الربع الحالى، موضحة أن بيانات التضخم فى ديسمبر، أظهرت استجابة ملموسة لأثر الأساس، وهذا التأثير الإيجابى سيستمر فى دفع بيانات التضخم للانخفاض خلال الربع الحالى (الربع المالى الثالث 2017/18 من يناير إلى مارس 2018)، وإن كان بدرجة أقل نسبياً. 
 
 
وتوقعت مباشر، فى تقرير لقسم البحوث، أن يسجل  متوسط معدل التضخم للربع المالى ما بين 18.5-19٪.
 
وسجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية انخفاضاً من 26.7%  فى نوفمبر2017  إلى 22.3% فى ديسمبر، ليختم العام بفترة هدنة تُحِد فيها الأسعار من وتيرة زيادتها التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال أكثر من عام. 
 
 
 
وجاء معظم الانخفاض (3.5% من إجمالى الـ 4.4%) من بند الأغذية والمشروبات صاحب الوزن الأكبر فى المؤشر العام، والذى انخفضت مساهمته فى معدل التضخم من 17.07% من إجمالى 26.70% في نوفمبر إلى 13.57% من إجمالى 22.33% فى ديسمبر.
 
سجلت باقى مجموعات الاستهلاك انخفاضاً فى مجموع مساهمتها فى معدل التضخم، من 9.66% فى نوفمبر إلى 8.76% فى ديسمبر، أى انخفاضاً قدره 0.90%، يرجع 0.3% منه  إلى تراجع مساهمة بند الرعاية الصحية.
 
على جانب آخر أكثر إيجابية، شهد شهر ديسمبر تراجعاً طفيفاً فى مستوى الأسعار، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً قدره (0.2%) لأول مرة منذ أواخر عام 2015، ويعود ذلك بشكل كامل إلى تراجع طفيف في أسعار الأغذية والمشروبات على مدار الشهر، وتحديداً فى مجموعة اللحوم والدواجن.
 
 
 

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