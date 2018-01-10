ماذا قدم محافظ القاهرة لحل أزمة الباعة الجائلين × 8 معلومات

ماذا قدم محافظ القاهرة لحل أزمة الباعة الجائلين × 8 معلوماتالأربعاء، 10 يناير 2018 05:28 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت محافظة القاهرة فى الفترة الأخيرة، افتتاح عدد من الأسواق الحضارية لحل أزمة الباعة الجائلين والقضاء على هذه الظاهرة.
ويعرض "اليوم السابع" أهم ما قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، فى هذا الملف.
- افتتاح مشروع شارع مصر
- تجهيز أماكن جديدة لمشروع شارع مصر فى عدد من الأحياء
- إعادة افتتاح سوق الترجمان
- إعادة افتتاح سوق أحمد حلمى
- تدشين مشروع أسواق مصر للباعة الجائلين
- تسليم عقود الباعة الجائلين بسوق الزاوية الحمراء الجديد، والانتهاء من إنشاء السوق
- دراسة لتطوير عدد من الأسواق التى تمثل خطر على الباعة
- التجهيز لافتتاح 3 أسواق فى الفترة القادمة منها سوق المدينة المنورة
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