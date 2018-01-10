ماذا قدم المجلس القومى للمرأة لمليونى سيدة مصرية × 16 معلومة ؟





كتب أحمد حربى

نجح المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، بتحقيق عدة إنجازات خلال العام المنقضى 2017، حيث تمكن المجلس من الوصول إلى 2 مليون و70 ألف سيدة على أرض الواقع من خلال جميع أنشطته وحملاته.

"اليوم السابع" يرصد أهم إنجازات المجلس القومى للمرأة، وخدماته لما يزيد عن 2 مليون سيدة مصرية فى 2017 .

1.عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات حوالى 1.102.431 مستفيدة بـ991 قرية فى جميع المحافظات.

2.إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل إلى 448.562 بجميع المحافظات.

3.توثيق عقود الزواج القبلى لـ2264 حالة بجنوب سيناء.

4.وصل عدد المستفيدات 54931 سيدة فى مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية.

5.أعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

6.تبنى المجلس مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل.

7.تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات القوانين، ولجنة إعدادها.

8.أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة، يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية.

9.أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان.

10.دراسة الإطار التشريعى لحماية عاملات المنازل المصريات.

11.عقد اجتماعات مع وزارتى التضامن والداخلية بشأن مقترح الإطار التشريعى لحماية عاملات المنازل وانتهى من إعداد توصياته ومقترحاته.

12.أطلق المجلس المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، والمقترحات القانونية، واستقبل 140 مقترح تشريعى.

13.أنشأ المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة فى الفترة من 2017 الى 2030.

14.أنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وصل عددها إلى (14) جامعة حكومية.

15.أطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة فى الإعلام (ضوابط مهنية وأخلاقية) يكون بمثابة سياسة إعلامية واستحداث لجنة لأسر شهداء الشرطة والجيش.

16.دعم سيدات قرية الروضة بسيناء فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات وفاة وتقديم الدعم النفسى.