video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤسس موقع "ويكيليكس" يحصل على الجنسية الإكوادورية

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:27 م
مؤسس موقع "ويكيليكس" يحصل على الجنسية الإكوادورية مؤسس موقع "ويكيليكس"جوليان أسانج


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت فضائية روسيا اليوم الإخبارية، بأن الإكوادور منحت جنسيتها لمؤسس موقع "ويكيليكس" الأسترالى جوليان أسانج.

وذكرت القناة اليوم الأربعاء، عن مصادر - لم تسمها - القول، "إن اسم أسانج ورد فى قاعدة البيانات الرسمية للإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطنى (1729926483)، وأنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز)".

ويقيم أسانج الأسترالى فى سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن لاجئا تجنبا لتسليمه للسويد حيث يلاحق بتهمة اغتصاب ينفيها.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أكدت أنها تقوم بالتحقيق حول أسانج وموقع "ويكيليكس" على خلفية نشره كمية كبيرة من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية السرية.

وكان الرئيس الإكوادورى لينين مورينو أعلن عام 2017، لدى تسلمه مهامه من سلفه رافايل كوريا، والذى منح أسانج حق اللجوء فى سفارة كيتو فى لندن، أن "أسانج يمكنه البقاء فى السفارة".


إضافة تعليق

ويكيليكس

الجنسية الإكوادورية

الاكوادور

جوليان أسانج



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة