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لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد زيادة رأس مال "ابن سينا" لمليار جنيه

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:30 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد زيادة رأس مال "ابن سينا" لمليار جنيه البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ابن سينا فارما من 168 مليون جنيه إلى مليار جنيه، فى ضوء تعديل المادة 6 من النظام الأساسى، مع مخاطبة الشركة لمراعاة المادة 26 من قواعد القيد والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها.

كما وافقت على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الحفر الوطنية من 4 دولارات إلى 1.6 دولار مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو مبلغ 8 ملايين دولار ليصبح موزعاً على عدد 5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.6 دولار للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وحددت اللجنة إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـاراً من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين 15 يناير الجارى، وبمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 2.5 وذلك لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة.


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