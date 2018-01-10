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لجنة القيد بالبورصة تطالب 6 شركات بموافاتها بقرارات الجمعية العامة

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:25 م
لجنة القيد بالبورصة تطالب 6 شركات بموافاتها بقرارات الجمعية العامة البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على 6 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لها، وهى العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، الدولية للتأجير التمويلى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، غاز مصر، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، وثائق استثمار صناديق المؤشرات.

 

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

 

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

 


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