لبنان: المعتقل فى محاولة تهريب كوكايين عبر مطار رفيق الحريرى ليس قنصلا





بيروت أ ش أ

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، صحة ما تداولته وسائل الإعلام حول القبض على قنصل فى ملف محاولة تهريب كوكايين عبر مطار رفيق الحريرى الدولى، بالعاصمة اللبنانية بيروت فى 22 ديسمبر العام الماضي، وإحالته إلى القضاء.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الشخص المعتقل (ع.أ) ليس قنصلا مسلكيا أو فخريا معتمدا للبنان فى الخارج كما أنه ليس معتمدا لأى دولة أجنبية فى لبنان.

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنه تبين نتيجة الاتصالات التى أجرتها مع السلطات الأمنية المعنية بالملف وبالتحقيقات الجارية أن هذا الشخص منتحل صفة وقد حصل على مستند مزور من إحدى الدول الأفريقية بأنه قنصل فخرى لهذا البلد فى لبنان وحاز بموجبه على دفتر سيارة ورخصة عازل لأشعة الشمس لزجاج السيارة.

وأكد البيان أن الوزارة حريصة كل الحرص على سمعة السلك الدبلوماسى سواء اللبنانى أو الأجنبى المعتمد فى لبنان وهى تتابع عن كثب مع الجهات الأمنية المعنية ملف السفراء والقناصل وغيرهم من الدبلوماسيين منتحلى الصفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وردع كل من تخول له نفسه الإساءة إلى سمعة السلك الدبلوماسى من خلال انتحاله أى صفة دبلوماسية.