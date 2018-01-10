لافروف: روسيا ستدافع عن استمرار الاتفاق النووى الإيرانى





موسكو أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده ستدافع عن استمرار بقاء الاتفاق النووى، وأن موسكو تتفق مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يفيد بالتزام إيران بالاتفاق.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية الروسى خلال اجتماعه مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف فى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال لافروف إنه من المهم أن يتم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى (الاتفاق النووى الإيراني)، لافتا إلى "بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواضح بأن إيران تفى بالتزاماتها بالكامل".

وأضاف "سندافع عن استمرار بقاء هذا الاتفاق وإسهامه بالغ الأهمية فى الاستقرار الإقليمى وحل قضية الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل".