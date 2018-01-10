قتلى وجرحى فى انفجار مستودع ذخيرة للقوات السورية بريف اللاذقية





وكالات الأنباء

أكدت مصادر إعلام سورية، سقوط قتلى وجرحى فى صفوف قوات الجيش السورى، اليوم الأربعاء، إثر انفجار مستودع ذخيرة للقوات السورية فى ريف اللاذقية.

وبحسب وسائل الإعلام السورية، أفادت صفحة "دمشق الآن"، بانفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش السورى بالقرب من محطة البث فى منطقة صلنفة، بريف اللاذقية، ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات فى صفوف عناصر الجيش.

وأكدت صفحة "صوت اللاذقية"، أن انفجار مستودع الذخيرة أسفر عن مقتل 3 عناصر من قوات الجيش، وإصابة 5 آخرين، مشيرةً إلى أنه من المحتمل أن يكون الانفجار ناجم عن خطأ فنى، فى حين لم يصدر بيان رسمى من قوات الجيش حول الحادثة.