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فيديو.. "فرش ملاية" بين سعد الدين إبراهيم وجمال أسعد بـ"العاشرة مساءً"

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:49 ص
فيديو.. "فرش ملاية" بين سعد الدين إبراهيم وجمال أسعد بـ"العاشرة مساءً" المشادة بين جمال أسعد وسعد الدين إبراهيم


كتب إبراهيم حسان
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وقعت مشادة كلامية حادة بين الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسى، والدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بسبب زيارة الأخير لإسرائيل.

 

وهاجم جمال أسعد، سعد الدين إبراهيم، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم، قائلًا: "أنا اعتقلت سنة 81 أيام كامب ديفيد وأنت كنت فى أمريكا وبتروح إسرائيل"، الأمر الذى جعل سعد الدين إبراهيم يسخر منه بالتصفيق له، ويقول: "بتتكلم على شهرين 3 فى السجن.. أنت بتفرش الملاية!"، فقاطعه "أسعد" بالقول: "بلاش أنت تخلينى أفرش الملاية".

 

وتابع أسعد موجهًا حديثه لمدير مركز ابن خلدون قائلًا: "أنت عالم اجتماع.. ألم ترصد الرأى العام فى مركزك عن زيارتك لإسرائيل وموقفهم من القضية الفلسطينية؟ ومواجهة التطبيع؟".


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مشادة بين سعد الدين ابراهيم وجمال اسعد



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