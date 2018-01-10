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فيديو.. شعبان عبد الرحيم يهاجم سعد الدين إبراهيم فى أغنية جديدة والأخير يرد

الأربعاء، 10 يناير 2018 03:18 ص
فيديو.. شعبان عبد الرحيم يهاجم سعد الدين إبراهيم فى أغنية جديدة والأخير يرد شعبان عبد الرحيم وسعد الدين إبراهيم


كتب كريم كشك
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هاجم الفنان شعبان عبد الرحيم، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى أغنية جديدة تحمل اسم الأخير، مستنكراً فيها زيارته لإسرائيل، وإلقاء محاضرة بجامعة تل أبيب، منذ عدة أيام.

 

وعرض الإعلامى وائل الإبراشى، على ضيفه سعد الدين، فى حلقة اليوم من برنامجه الـ"10 مساءً"، المذاع على فضائية "دريم 2"، أغنية المطرب الشعبى، معلقاً عليها الثانى، قائلاً "دمها خفيف رغم بعض الألفاظ والجمل النابية".

 

وأبدى سعد الدين، إعجابه الشديد بها وكلماتها التى هى من تأليف الشاعر إسلام خليل، مهنئاً شعبان عبد الرحيم عليها وجميع أعماله السابقة، التى تتحدث فى هذا السياق، ويحبها كجموع المصريين.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صبحي حسن أبودوح

سعد الدين ابراهيم العميل

الحوار مع هذا الرجل غير مجدي لانه بارد وعديم الاحساس ومستفز الكبر درجه ممكنه واللي يستفزك فيه انه معندوش نخوه لا فى ذاته ولا في بلده . الشهامة والرجولة لا يجتمعان في هذا العميل . مذا استفدنا من جمعية ابن خلدون اللي مداري فيها وبينخرب في البلد وشباب البلد 

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