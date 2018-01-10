video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى مجلس الدولة: وجوب قيد الصيدلى شاغل إحدى الوظائف العامة بالسجل التجارى

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:36 م
فتوى مجلس الدولة: وجوب قيد الصيدلى شاغل إحدى الوظائف العامة بالسجل التجارى محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى :

وجوب قيد الصيدلى الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية فى السجل التجارى، تأسيسًا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذى كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وأضحى الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلى من موظفى الحكومة فى السجل التجارى، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا.

"على كل من يُزاول عملاً من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجارى تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف".

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشادات بين الطاعنين على شروط قيد المحامين وهيئة الدفاع بحضور سامح عاشور

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الفتوى

المحامين

أخبار الحوادث



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة