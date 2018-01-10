فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية المحامين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحصول على بدل التفرغ





كتب أحمد عبد الهادى

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى:

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