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فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية المحامين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحصول على بدل التفرغ

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:33 م
فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية المحامين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحصول على بدل التفرغ مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة  المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى:
 
عدم أحقية المحامين العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية بوكالة أنباء الشرق الأوسط في الحصول على بدل التفرغ، و بدل التمثيل المقررين لمديري، و أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، و الهيئات العامة، و الوحدات التابعة لها الخاضعين لأحكام القانون 
رقم (47) لسنة 1973، تأسيسًا على أن المؤسسات الصحفية ليست من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
 
 
 

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القضاء الادارى

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