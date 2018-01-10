فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية المحامين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحصول على بدل التفرغ

فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية المحامين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحصول على بدل التفرغالأربعاء، 10 يناير 2018 04:33 م
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى:
عدم أحقية المحامين العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية بوكالة أنباء الشرق الأوسط في الحصول على بدل التفرغ، و بدل التمثيل المقررين لمديري، و أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، و الهيئات العامة، و الوحدات التابعة لها الخاضعين لأحكام القانون
رقم (47) لسنة 1973، تأسيسًا على أن المؤسسات الصحفية ليست من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة