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غرق نحو 100 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:13 ص
غرق نحو 100 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية البحر المتوسط


(أ ف ب)
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أعلنت البحرية الليبية أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعى فقدوا فى البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.

وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم أن الزورق المطاطى كان على متنه أكثر من مئة مهاجر، تم إنقاذ 17 فقط منهم، مشيرا إلى أن بين الناجين هناك نساء.

 

          


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