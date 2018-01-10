عجز الميزان التجارى البريطانى يتسع مثيرا مخاوف جديدة حول بريكست





أ ف ب

ارتفع عجز الميزان التجاري البريطانى إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر على ما أظهرت بيانات رسمية الاربعاء ، ما اثار مخاوف حيال مباحثات بريكست الوشيكة حول ملف التجارة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن العجز في السلع والخدمات ، أى الفارق بين الصادرات والواردات ، اتسع في تشرين الثاني/نوفمبر بواقع نصف مليار جنيه ليرتفع إلى 2,8 مليار جنيه وهو الأعلى خلال خمسة أشهر.

وأوضح المكتب أن الإنتاج الصناعي ارتفع 0,4 بالمئة فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ، مدفوعا بقطاع الطاقة القوي.

ومن المقرر أن تنتقل مفاوضات الطلاق الاوروبي البريطاني الى ملف التجارة ، والاتفاقيات الانتقالية والأمن ، فيما تستعد لندن لمغادرة الاتحاد الاوروبي فى مارس 2019.

وقال ياكوب ديب رئيس المداولات في منصة التجارة الالكترونية (انفينوكس) إن "هذه البيانات التجارية لن تساعد بريطانيا في المفاوضات مع أوروبا ونحن نبدأ مباحثات التجارة بجدية هذا العام وفيما يقترب موعد بريكست".

وتابع أن "مزيداً من الارقام التجارية السلبية ستستغل من مؤيدي بريكست بلا شك لتبرير الحاجة إلى اقامة علاقات تجارية جديدة حول العالم".

وأضاف "لكن في الواقع إنهم يساعدون فقط في التأكيد على الضعف الموجود في الاقتصاد البريطاني ، وهو ما سيتم استغلاله في المفاوضات مع اوروبا وأى شركاء تجاريين محتملين بعد بريكست".