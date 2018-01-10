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طالب يشعل النار فى جسده ويلقى بنفسه من الدور الـ5 بالمنصورة لخلافات أسرية

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:13 ص
طالب يشعل النار فى جسده ويلقى بنفسه من الدور الـ5 بالمنصورة لخلافات أسرية اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - شريف الديب
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قام طالب بكلية الحقوق بإشعال النار فى جسده وإلقاء نفسه من الدور الخامس بمدينة المنصورة.

 

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، اخطارا من النقيب عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول جثة لطالب بكلية الحقوق يدعى "ملاك م" 21 سنة، به أثار حريق وإدعاء سقوط من علو ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وعلى الفور انتقل العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة، والرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام الطالب بإشعال النار بجسده وإلقاء نفسه من الدور الخامس.

 

وبسؤال والده أكد صحة التحريات، و علل قيامة بذلك إلى وجود بعض الخلافات الأسرية التى دفعته لذلك، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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