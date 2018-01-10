طائرة بولندية تهبط اضطراريا فى وارسو ولا إصابات

طائرة بولندية تهبط اضطراريا فى وارسو ولا إصاباتالأربعاء، 10 يناير 2018 10:26 م
هبوط اضطراري
(رويترز)
إضافة تعليق
ذكرت محطة (زت) الإذاعية الخاصة فى بولندا أن طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية (لوت) هبطت اضطراريا على بطنها بعدما تعطلت عجلاتها بمطار أوكيتشه الدولى فى العاصمة وارسو اليوم الأربعاء.
وقال المطار على حسابه بموقع تويتر إنه لم ترد تقارير عن سقوط أى ضحايا مضيفا أن عملية إنقاذ جارية وأن المطار أغلق بشكل مؤقت.
وأضاف المطار فى بيان "لم يحدث مكروه للركاب". وقالت المحطة الإذاعية إن الطائرة كانت فى رحلة محلية قادمة من كراكوف.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة