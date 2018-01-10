طائرة بولندية تهبط اضطراريا فى وارسو ولا إصابات





(رويترز)

ذكرت محطة (زت) الإذاعية الخاصة فى بولندا أن طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية (لوت) هبطت اضطراريا على بطنها بعدما تعطلت عجلاتها بمطار أوكيتشه الدولى فى العاصمة وارسو اليوم الأربعاء.

وقال المطار على حسابه بموقع تويتر إنه لم ترد تقارير عن سقوط أى ضحايا مضيفا أن عملية إنقاذ جارية وأن المطار أغلق بشكل مؤقت.

وأضاف المطار فى بيان "لم يحدث مكروه للركاب". وقالت المحطة الإذاعية إن الطائرة كانت فى رحلة محلية قادمة من كراكوف.