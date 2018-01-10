ضبط 7 أطنان جبن أردنى بمصنع بدون ترخيص فى حملة تموينية بالبحيرة

ضبط 7 أطنان جبن أردنى بمصنع بدون ترخيص فى حملة تموينية بالبحيرةالأربعاء، 10 يناير 2018 11:21 ص
جبنة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية عن ضبط "إسلام.ا.م.م" 42 سنة المدير المسئول عن مصنع جميد لإنتاج الجبن الأردنى كائن بمدينة بدر، لقيامه بإدارة المصنع المشار إليه "بدون تراخيص" وإنتاجه جبن أردنى بدون علامات تجارية وتجميع أسطونات بوتاجاز منزلية مدعمة لاستخدامها فى عملية التصنيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 5 أسطونات بوتاجاز، وكمية 7 أطنان و800 كيلو جبنة أردنى منتج نهائى، وكمية 4 أطنان معجون جبن أردنى مواد خام تحت التصنيع 2 خلاط ألبان.
كما تم ضبط "كرم.ع.ا" 37 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن مدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع مواد تموينية مدعمة "سكر تموينى" لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبط كمية 15 كجم سكر تموينى مدعم و4 زجاجات زيت طعام، و105 عبوات شاى.
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