ضبط 394 مخالفة مرورية و5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروح





مطروح - حسن مشالى

شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 394 مخالفة مرورية متنوعة، وتحصيل 5 آلاف و400 جنيه غرامات فورية، وضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان اليوم، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 20 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.