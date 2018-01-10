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الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
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ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 102 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:08 م
ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 102 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة امنية - أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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شنت المباحث الجنائية بالغربية، برئاسة اللواء ايمن لقية مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع الامن المركزى، وقسم تنفيذ الاحكام والامن العام، حملة امنية مكبرة بنطاق المراكز والاقسام بنطاق المحافظة، لضبط الخارجين على القانون والمسجلين شقى خطر، والهاربين من احكام.
 
أسفرت الحملة عن، ضبط 2 هارب من حكم فى جناية، و1057 هاربا من حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و1913هاربا من حكم فى الغرامات، و48 هاربا من حكم فى مخالفات، وبلغت جملة الاحكام 3020 حكم، وبلغت المبالغ المتحصله 101811 جنيهاً، اخطرت النيابة العامة.
 

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