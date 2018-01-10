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ضبط 13 شخصا بحوزتهم 23 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:16 ص
ضبط 13 شخصا بحوزتهم 23 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط أسلحة - أرشيفية


أسيوط - هيثم البدرى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديروط من ضبط 23 سلاحا ناريا خلال حملة شنتها القوات لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.
 

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم خالد شحاتة رئيس مباحث مركز شرطة ديروط يفيد ضبط كل من "حمادة.ع" 37 عاما مقيم بقرية المندرة التابعة لدائرة المركز، و"مصطفى.أ.ح" 45 عاما مقيم بقرية صنبو، و"محمد.ع.ا" 33 عاما مقيم بقرية صنبو، و"مبروك.ف.س" 43 عاما مقيم بدائرة المركز، و"على.أ.ع" 25 عاما مقيم فى دائرة المركز، و"خالد.ى.م" 34 عاما مقيم بدائرة المركز، و"محمود.ع" 30 عاما مقيم بقرية بنى يحيى، و"حسن.أ" 40 عاما مقيم بقرية الرياض، و"على.ح.ع" 44 عاما مقيم بقرية ديروط الشريف وبحوزتهم 6 بنادق آلية بدون ترخيص و100 طلقة آلية وتم تحرير محضر رقم 7655 إدارى ديروط.

 

كما تم ضبط "محمد.ع" 27 عاما مقيم بقرية نزلة ظاهر، و"مصطفى.م.م" 40 عاما مقيم دائرة المركز، و"عبد الراضى.ع" 30 عاما مقيم بقرية بنى يحيى، و"جابر.ع" 30 عاما مقيم بقرية أبو كريم وبحوزتهم 17 فرد خرطوش و2 فرد محلى.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر رقم 7653 إدارى ديروط وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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