video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين في مشاجره بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالسنطة

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:40 م
ضبط متهمين في مشاجره بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالسنطة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

نشبت مشاجرة بين مواطن وسائقى توك توك، بكفر سالم النحال، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات جيرة، محدثين بالطرف الأول إصابات وجروح قطعية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بورود بلاغ من أهالى كفر سالم النحال يفيد بنشوب مشاجرة  بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد وليد الجندى رئيس الفرع الجنائي لزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وانتقل على الفور النقيب حسام قطامش معاون المباحث وملازم أول محمد أبو سديرة والقوة المرافقة من الافراد السريين  لمكان البلاغ. 

وأسفرت التحريات نشوب مشاجرة بين كل من "مليح.م.ش"  29 سنة، مقيم بقرية شبراقاص كان في زيارة منزل الزوجية لأخته بكفر سالم النحال وبين "فتحى.م.ا"  23 سنة ، "والعزب.م.ا" 19سنة، سائقين توكوتك ومقيمين بكفر سالم النحال وتعدا على الطرف الأول بجرح قطعي في يده اليمنى وطلق نارى خرطوش في بطنه وتعدا كل منهما على الأخر بالسب والشتم وأحدثوا إصابات بسبب خلافات الجيرة.

على الفور تم ضبط جميع الأطراف وضبط سلاح الخرطوش وتم نقل الطرف الأول لمستشفى السنطة المركزى لتلقي الإسعافات وعلاجه وتم تحرير محضر 1339جنح السنطة 2018 وعرضهم صباح اليوم على النيابة للتحقيق معهم وإتخاذ الإجراء القانونى حيالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمركز السنطة بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه السنطه

مركز شرطة السنطه

مباحث الغربيه



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة