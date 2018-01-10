ضبط متهمين في مشاجره بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالسنطة





الغربية - محمد طارق

نشبت مشاجرة بين مواطن وسائقى توك توك، بكفر سالم النحال، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات جيرة، محدثين بالطرف الأول إصابات وجروح قطعية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بورود بلاغ من أهالى كفر سالم النحال يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد وليد الجندى رئيس الفرع الجنائي لزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وانتقل على الفور النقيب حسام قطامش معاون المباحث وملازم أول محمد أبو سديرة والقوة المرافقة من الافراد السريين لمكان البلاغ.

وأسفرت التحريات نشوب مشاجرة بين كل من "مليح.م.ش" 29 سنة، مقيم بقرية شبراقاص كان في زيارة منزل الزوجية لأخته بكفر سالم النحال وبين "فتحى.م.ا" 23 سنة ، "والعزب.م.ا" 19سنة، سائقين توكوتك ومقيمين بكفر سالم النحال وتعدا على الطرف الأول بجرح قطعي في يده اليمنى وطلق نارى خرطوش في بطنه وتعدا كل منهما على الأخر بالسب والشتم وأحدثوا إصابات بسبب خلافات الجيرة.

على الفور تم ضبط جميع الأطراف وضبط سلاح الخرطوش وتم نقل الطرف الأول لمستشفى السنطة المركزى لتلقي الإسعافات وعلاجه وتم تحرير محضر 1339جنح السنطة 2018 وعرضهم صباح اليوم على النيابة للتحقيق معهم وإتخاذ الإجراء القانونى حيالهم.