ضبط عاطل بسلاح نارى وذخائر بشبين القناطر

المتهم
القليوبية - نيفين طه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكانت معلومات سرية وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بحيازة "عبد التواب. ط" 55 سنة عاطل أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، الذى وجه بسرعة ضبط المتهم.
وتشكل فريق بحث، قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بناحية الكوم الأحمر، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى و16 طلقة. واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر 340 لسنة 2018 جنح شبين القناطر.
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