ضبط عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى القليوبية





القليوبية- نيفين طه

ألقت مباحث مركز كفر شكر القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالطرقات العامه وأسفل المنازل، تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بلاغا من "إبراهيم ع" 28 سنه عامل، باكتشافه سرقة دراجته النارية بدون لوحات معدنية من أمام مسجد السلام شارع عبد المنعم رياض دائرة المركز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5509 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2017م.

وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن لضباط مباحث المركز تحديد مرتكبى الواقعة كل من :- "سعيد ا 17سنه عاطل و"عبدالرحمن ا" 17سنه عاطل والذين يكونون تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من الطرق العامة وأسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك وقيامهم بالتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة الأول الدراجة النارية بدون لوحات معدنية المبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها حيث يقوم المتهمان بالاستيلاء على الدراجات البخارية بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك وبيعها بثمن بخس لدى عملائهما، وبتطوير مناقشتهما اعترفا وأرشدا عن ارتكابها 4 حوادث مماثلة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.