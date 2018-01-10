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ضبط طالبين قاما بالسطو على شقة محامى بالقليوبية

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:36 م
ضبط طالبين قاما بالسطو على شقة محامى بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط طالبين قاما بالسطو على شقة محام حر، وإستوليا على مبلغ مالى وشاشة تليفزيون، وجهاز محمول لمرورهما بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم قها، من "عماد مصطفى" محامى حر، بسرقة محتويات شقته عبارة عن شاشة تليفزيون، و1800 جنيه وهاتف محمول، وأمر مدير الأمن بسرعة ضبط الجناة.
 
وتم تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، ودلت التحريات، أن وراء الواقعة "أحمد.م" طالب، و"أحمد. س" طالب وجار المجني عليه، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر المتهم الثاني أنه يقيم بذات العقار، ويمر بضائقة مالية فاتفقا على سرقة شقة المجني عليه عن طريق شباك المنور، وإنهما تصرفا في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "فؤاد. أ" وتم ضبطه المشترى، والشاشة المسروقة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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