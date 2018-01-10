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ضبط صاحب مخزن لحيازته طن أرز مجهول المصدر فى الأميرية

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:42 ص
ضبط صاحب مخزن لحيازته طن أرز مجهول المصدر فى الأميرية مخزن أرز - صورة أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.
 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط " صلاح.م " 40 سنة صاحب مخزن سلع تموينية، وذلك لإدارته مخزن سلع تموينية بدون ترخيص، وبتفتيش المخزن تم العثور على كميات كبيرة من السلع التموينية مجهولة المصدر.
 
 
وتم ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية المخزنة بقصد بيعها بالسوق السوداء لحسابه الخاص، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر داخل المخزن على طن أرز، بدون أوراق تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 

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