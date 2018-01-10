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ضبط شقيقين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالمنيا

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:04 م
ضبط شقيقين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالمنيا حملة امنية - أرشيفية


المنبا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه بالإستيلاء على 475 الف جنيه من المواطنين بدعوى قدرتهما على التوظيف بإحدى الوزارات.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من "أحمد.ج. ع"، و 55 آخرين جميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، إلى مباحث الأموال العامة، بقيام شخصين بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 475 ألف جنية مقابل  تعيينهم بإحدى الوزارات .
 
وباجراء التحريات، أكدت صحة البلاغ، وقيام كلٍ من "علاء الدين خ. ع" 43 سنة ، سبق اتهامه فى 99 قضايا "تبديد، إيصال أمانة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد، و "عصام" 37 سنة، شقيق المتهم الأول موظف، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، بإدعاء المتهم الأول "على خلاف الحقيقة" أنه يعمل مستشاراً فى إحدى الهيئات السيادية، ومن خلال ذلك تحصل على المبالغ المالية بالإشتراك مع المتهم الثانى، وقاما بتسليم المجنى عليهم  خطابات تعيين وكارنيهات منسوبة لإحدى الشركات، وبإلاستعلام من الشركة تبين أنها "مزورة".
 
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وعثر بحوزته على العديد من الخطابات وصور ضوئية منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى "جارى ضبطه"، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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