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ضبط سكر وزيت وأغذية ولحوم منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:02 م
ضبط سكر وزيت وأغذية ولحوم منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية حملة تموينية - أرشيفية


الغربية - عادل ضرة
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نفذت إدارة مباحث التموين بالغربية حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط سكر وزيت تموينى وأغذية أطفال منتهية الصلاحية.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "نوال ى ى غ" 57 سنة صاحبة محل مقررات تموينية بقرية سجين مركز قطور، لقيامها بتجميع طن سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية، و388 كيلو زيت تموينى فى المحضر رقم 28 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، وضبط "فاطمة ف أ ص" صاحبة محل مقررات تموينية بقرية سجين مركز قطور، ومديره المسئول "رضا م م ص" 28 سنة، لتلاعبهما فى كميات السلع التموينية، وقيامهما بتجميع 180 كيلو سكر تموينى و388 كيلو زيت تموينى، وتحرر المحضر رقم 29 جنح أمن دوله طوارئ مركز قطور، و"عبد العاطى م ع" 52 سنة، صاحب محل مقررات تموينية بقرية سجين مركز قطور لتجميعه 105 كيلو مكرونة فى المحضر رقم 27 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "منال ع ال" 35 سنة، صاحبة محل لبيع زيوت السيارات بقرية بلقينا مركز المحلة، وبحوزتها 280 لتر سولار مدعم بقصد طرحه بالسوق السوداء، تحرر المحضر رقم 1586 جنح مركز المحلة، و"رضا ال ف" 37 سنة صاحب مدشة أعلاف بالسنطة البلد، وبحوزته طن و400 كيلو نخالة خشنة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، تحرر المحضر رقم 1049 جنح مركز السنطة، وضبط "دسوقى إ ال" 46 سنة، صاحب مزرعة دواجن بقرية الثعبانية مركز سمنود، وبحوزته 7 أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 12.5 كيلو، تحرر المحضر رقم 1527 جنح مركز سمنود.

 

كما تم ضبط "عبد المنعم ن" صاحب مستودع غاز ببندر سمنود، ومديره المسئول "رزق ال ر ف" 52 سنة، وبحوزته 5 أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 12.5 كجم فى المحضر رقم 1525 جنح مركز سمنود، و"أحمد س ع" 31 سنة، صاحب مخزن أغذية ببندر سمنود مقيم بقرية كفر الثعبانية، وبحوزته 1350 عبوة أغذية أطفال منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك، فى المحضر رقم 1526 جنح مركز سمنود، وضبط "محمد ع أ خ" صاحب مصنع أغذية أطفال بمنطقة الجزيرة مركز كفر الزيات، ومديره المسئول "أبو العينين ص" 55 سنة، مقيم بقرية منصورية الفرستق، وبحوزتهما 1500 عبوة أغذية أطفال و250 كيلو ذرة صفراء غير صالحة للاستهلاك، و250 كرتونة فارغة، تحرر المحضر رقم 4309 جنح مركز كفر الزيات.

 

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "أكرم أ م" صاحب ثلاجة حفظ لحوم ببندر بسيون، ومديره المسئول "أحمد ع ال" 28 سنة، وبحوزتهما 46 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، و71 كيلو كبدة منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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