صور.. محافظ القاهرة ومهاب مميش يقصان شريط أولى جولات الأتوبيس الذكى

تفقد منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة​، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الأتوبيس الذكى، بعد التشغيل الرسمى بمحافظة القاهرة.

واستعرض مسئولو الشركة مميزات الحافلة الجديدة التى ستعمل فى شوارع العاصمة، أمام محافظ القاهرة والفريق مهاب مميش، والتى تأتى كنوع من التطوير الذى تشمله منظومة النقل العام.

وطالب محافظ القاهرة سائق الأتوبيس بالتحرك بجولة أمام مقر الاحتفال، والذى يقام بأحد فنادق القاهرة، ورافقه عدد من مسئولى النقل بمحافظة القاهرة.