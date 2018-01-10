صور .. مجلس مدينة الأقصر يواصل التجهيزات لماراثون زايد الخيرى 19 يناير الجارى





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر،أن العمل يجرى على قدم وساق استعداداً لإقامة ماراثون زايد الخيرى في نسخته الرابعة، المقرر انطلاقه من أمام ساحة معبد الكرنك والذي سيقام يوم 19 يناير الجارى.

وأضاف العميد صلاح المندوة فى بيان صحفى أن جميع قطاعات النظافة والأحياء في المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالأقصر تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ، تعمل ليل نهار ودون توقف، مشيرًا إلى أعمال رفع كفاءة طرق تُجرى حاليًا، وتشمل رصف وتشجير على مستوى شوارع المدينة كافة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الاستعدادات شملت اليوم تركيب لوحات إعلانية أو لافتات دعائية كبيرة الحجم للترويج عن اقامة هذ الحدث، ودهان البلدورات بمنطقة شمال وتركيب بلاط وبلدورات جديدة مطابقة للمواصفات على طريق الكباش بمنطقة وسط مع تركيب أعمدة إنارة جديدة بهذه المنطقة، فضلاً عن أعمال تطوير تُجرى بالطرق الرئيسية من أعمال ترميم ورصف ، وتلك المؤدية إلى خط سير الماراثون.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري يقام للعام الرابع على التوالي في مصر، بالتوازي مع إقامته في نيويورك وأبوظبي، وفي كل عام يخصص ريعه لعمل خيري مختلف حيث قدم دعمه العام الماضي لصالح مرضى الكبد الوبائي وخصص قبلها لدعم مستشفى سرطان الأطفال، وتأتي إقامة هذه النسخة الرابعة مواكبة لفعاليات "عام زايد" احتفاء بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودعم مستشفي شفاء الاورمان بمدينة طيبة الجديدة.

مجلس مدينة الأقصر يواصل التجهيزات لماراثون زايد الخيري



الاقصر تستعد لتجهيزات الماراثون في 19 يناير الجاري