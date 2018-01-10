صور.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو والاستركس فى الإسماعيلية

صور.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو والاستركس فى الإسماعيليةالأربعاء، 10 يناير 2018 08:21 م
المتهمين مع المضبوطات
الإسماعيلية -صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الاسماعيلية، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو والاستروكس بدائرة قسم اول الاسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات مفادها، وجود مصنع يقوم بتصنيع المواد المخدرة بمنطقة الجامعة القديمة.
وبإجراء التحريات السرية، أثبتت صدق المعلومات، وتم مداهمة المصنعم المتحرى عنه، حيث تم ضبط كلا من المتهمين "أمين .ال.ا" 52 عاما، صاحب شركة الرخام والجرانيت الوهمية، والمتهم" أحمد. ح. ا" 36 عاما، عامل بمحل تغيير زيوت، وضبط بحوزتهم 25 كيس لمخدر الاستروكس، و5 قطع حشيش وزنت حوالى 500 جراما، ومكواة تغليف أكياس بلاستيك، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وميزان حساس إلكتروني.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .
جانب من المضبوطات
المتهمين مع المضبوطات
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