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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:36 م
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صور.. توقع زيادة عدد ضحايا السيول والتدفقات الطينية فى كاليفورنيا

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:24 م
صور.. توقع زيادة عدد ضحايا السيول والتدفقات الطينية فى كاليفورنيا انهيارات طينية فى كاليفورنيا


لوس انجليس (رويترز) _ تصوير أ.ف.ب
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توقعت السلطات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن يزيد عدد القتلى جراء السيول والتدفقات الطينية والذى بلغ 13 قتيلا على الأقل حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن جهود الإنقاذ ستكون أيسر خلال اليوم الأربعاء بعد أن تتجه العاصفة المطيرة القوية غربا وتنقشع الغيوم.

وواصل أفراد الإنقاذ صباح اليوم جهود البحث عن الضحايا فى مقاطعة سانتا باربره حيث اجتاحت الأوحال منازل وغطت طرقا سريعة وجرفت مركبات بعد سقوط أمطار غزيرة تجاوزت كثيرا المعدل المعتاد.

وقال بيل براون قائد شرطة سانتا باربره خلال مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء "نتوقع أن يزيد العدد مع استمرار بحثنا عن المفقودين، وإن كنا نأمل ألا يحدث ذلك".

وكانت المناطق السكنية الراقية الواقعة على مشارف سانتا باربره، مثل مونتيسيتو وكاربنتريا، هى الأكثر تضررا، وتقطعت السبل بنحو 300 شخص فى أحد الأودية، وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ تحاول إنقاذهم باستخدام طائرات هليكوبتر مستأجرة من خفر السواحل الأمريكي.

وهطلت أمطار غزيرة قبل فجر أمس الثلاثاء بعد أن أصدرت السلطات أوامر بأن يخلى 7000 من سكان سانتا باربره المنطقة وطلبت من 23 ألفا آخرين مغادرة منازلهم طوعا، بعضهم للمرة الثانية منذ ديسمبر، وقالت آمبر آندرسون المتحدثة باسم إدارة الإطفاء فى سانتا باربره إن ما بين 10 و15 % فقط من السكان استجابوا لأوامر الإخلاء الإلزامية.

وتجاوز عدد قتلى السيول والتدفقات الطينية حتى الآن عددهم فى واقعة مماثلة شهدتها كاليفورنيا فى العاشر من يناير 2005 عندما لقى عشرة أشخاص مصرعهم.

الانهيارات الطينية فى كاليفورنيا
الانهيارات الطينية فى كاليفورنيا

 

السيول فى كاليفورنيا
السيول فى كاليفورنيا

 

السيول والانهيارات الطينية
السيول والانهيارات الطينية

 

الطين والمياه تدخل سيارة فى كاليفورنيا
الطين والمياه تدخل سيارة فى كاليفورنيا

 


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