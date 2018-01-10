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صور .. تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة واعتماد 150 ألف جنيه

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:19 ص
صور .. تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة واعتماد 150 ألف جنيه تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استكمال أعمال تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة بطول 150 متر واعتماد مالى 150 ألف جنيه، ضمن الخطة الموحدة للعام المالى 2017/2018 .

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة انه جارى متابعة أعمال التغطية لمصرف نجع الملقة بطريق سوق الخميس بجهينة الشرقية للحفاظ على المياه المهدرة ومكافحة التلوث وتوسعة الطريق لخدمة أهالى المنطقة .

وشدد عبد المنعم فى بيان، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، وسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها فى المواعيد والجداول الزمنية المحددة، حتى ينعم المواطنون بهذه المشروعات مما يخفف العبء عن كاهلهم.

كما شدد محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى على ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة خاصة، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركزة ومدينة المراغة، إن الوحدة المحلية تواصل حملات التجميل والنظافة بنطاق المركز، حيث تمت أعمال قص وتهذيب الاشجار الواقعة على ترعـة الطهطاوية بناحية الضياع والتى كانت تعيق المارة وتحجب الرؤية، وتم إنارة الأعمدة الكهربائية، وقامت الوحدة المحلية للمركز بالتعاون مع الوحدات القروية التابعة لها بمسح وتسوية ورفع التراكمات على طريق جهينة/سوهاج، مروراً بقرى بناويط ، البطاخ، أولاد اسماعيل، وشندويل مع غسل البلدورات بالمداخل الخاصة بالقرى ورش جوانب الطريق.

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (1)

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة 

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (1)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (2)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (3)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (4)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (5)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (6)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة 

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (7)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة 

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (8)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 

تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة (9)
تغطية مصرف نجع الملقة بجهينة

 


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