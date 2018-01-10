صور.. اضبط مخالفة.. بيارة صرف صحى مكشوفة وقمامة بجوار مدرسة بلبيس





الشرقية- فتحية الديب

أعرب العديد من أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد، من انتشار القمامة بجوار محول كهرباء بالقرب من المدرسة الإعدادية بنات القديمة، فضلا عن بيارة صرف صحى بدون غطاء.

ويقول أيمن سالم مدير التخطيط والمتابعة بإدارة بلبيس التعليمية، ومن أبناء مدينة بلبيس، إنه تم مخاطبة مجلس المدينة بلبيس، لرفع القمامة من جوار محول كهرباء بمحيط المدرسة الإعدادية بنات القديمة، فضلا عن تواجد بيارة صرف صحي بدون غطاء، تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وناشد عدد كبير من المواطنين، القائمين على حملة النظافة بمدينة بلبيس برفع القمامة من جوار المدرسة، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتغطية البيارة حرصا على حياة المواطنين.



بيارة صرف صحى بدون غطاء وقمامة بجوار مدرسة



بيارة صرف صحى بدون غطاء وقمامة بجوار مدرسة



بيارة صرف صحى بدون غطاء وقمامة بجوار مدرسة



بيارة صرف صحى بدون غطاء وقمامة بجوار مدرسة