صور .. استمرار صرف منح العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

تواصل مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فعاليات صرف منحة عيد الاضحى المبارك والمولد النبوى الشريف لعام 2017، للعمالة غير المنتظمة، بواقع 200 جنيه لكل عامل عن كل منحة، وذلك بمقر مكتب تشغيل الخارجة المطور، حيث يستمر توزيع المنحة حتى يوم غد الخميس .

وقال عبد الحميد إسماعيل مدير المديرية فى بيان له، أنه يجب على العمال المسجلين بوحدة العمالة الغير منتظمة التوجه لمكاتب العمل التابعة لمديرية القوى العاملة حتى غد، ليتسنى لهم صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدا على أن المنحة التى يتم صرفها وفقا لكشوف التسجيل المعتمدة بالمديرية .